روسيا: 5937 عسكريا قتلوا في الحرب مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن 5937 من قواتها قتلوا خلال العملية الروسية في أوكرانيا، مبينة أن نحو 90 بالمئة من الجرحى الروس عادوا إلى الخدمة العسكرية.

اضافة اعلان



وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في تصريحات صحفية:"بالنسبة للجيش الروسي الخسائر تصل إلى 5937 شخصا من رجالنا قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".



وأضاف شويغو"في المرحلة الأولية، بلغ عدد القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 ألف شخص. وبلغ عدد القتلى من الجيش الأوكراني 61207 قتلى، والجرحى 49368 جريحا".

روسيا اليوم