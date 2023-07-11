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الثلاثاء، 11-07-2023 04:32 م

زاخاروفا: بولندا غير مهتمة بضم أوكرانيا إلى الناتو لأنها تريد الاستيلاء على جزء منها

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الوكيل الإخباري - أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بولندا غير مهتمة بضم أوكرانيا إلى الناتو، لأنها تريد الحصول على أراضي غرب أوكرانيا.

وتساءلت زاخاروفا في حوار أجرته معها قناة "الجزيرة": "لماذا لا يضم الناتو أوكرانيا إلى صفوفه؟ لأن الجزء الغربي من أوكرانيا من وجهة نظر بولندا، يجب أن ينتمي إلى بولندا وليست هناك حاجة لتكون أوكرانيا في الناتو".

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وأشارت إلى أن "رغبة السياسيين البولنديين في الاستيلاء على الجزء الغربي من أوكرانيا واضحة، وهم يتحدثون عن ذلك علانية".


وأوضحت زاخاروفا أنه إذا تم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، فإن الحلف سيتعين عليه الاعتراف بحدودها"، وأن ذلك لا يخدم وجهة النظر البولندية وأطماع وارسو.


وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في وقت سابق بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الناتو لكنها ستتلقى "إشارة إيجابية حول مسألة مسارها نحو العضوية".


وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة إلى الناتو في قمة فيلنيوس الحالية سيؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية.


ويعقد زعماء دول حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو الجاري قمتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

 

RT

 




 

 


 

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