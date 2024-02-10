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السبت، 10-02-2024 10:27 ص

زاخاروفا تتحدث عن هستيريا البيت الأبيض بعد مقابلة بوتين

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الوكيل الإخباري - أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى حالة هستيرية في البيت الأبيض وبالخارجية الأمريكية بسبب المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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وذكرت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة إزفستيا، أن رد الفعل هذا يبدو مذهلا - وهو يفضح زيف مسالكهم لدرجة أنه من المستحيل تصديقه.

وأضافت زاخاروفا: "انظروا، لقد أصابتهم حالة هستيرية - البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، وجميع وسائل الإعلام الرئيسية. جميعهم يصرخون بصوت واحد وبشيء واحد فقط: لا تنظروا ولا تسمحوا للصحفي الأمريكي بإجراء المقابلة".


ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مقابلة مدتها ساعتان مع الرئيس فلاديمير بوتين ليلة 9 فبراير. وفي الوقت الحالي، تمت مشاهدة المقابلة من قبل حوالي 166 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي X. ويبلغ عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب حوالي عشرة ملايين.


وتصدرت المقابلة الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الغربية. ومن بين وسائل الإعلام الأمريكية، التي نشرت مقتطفات من المقابلة، يمكن ذكر فوربس، ونيوزويك، وهيل، وديلي بيست، ونيويورك بوست، ونيويورك تايمز، وكذلك وول ستريت جورنال.

 

RT

 




 

 


 

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