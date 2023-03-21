الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نستذكر اليوم نصرنا الذي سطره الجيش العربي على الحقد والعدوان

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

تجار: الحركة التجارية الرمضانية أقل من السنوات السابقة

الملكة بمناسبة عيد الأم: شكرا لأنك دائما تذكرينا بما هو مهم في الحياة

المعونة الوطنية: صرف الدعم النقدي والمعونات المالية الشهرية الأربعاء

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

الثلاثاء، 21-03-2023 09:01 ص

موسكو: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة

6419381e4c59b758da6aef31


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة المحايد في عملية السلام في أوكرانيا، لأنها مشاركة في الصراع ضد روسيا.

اضافة اعلان

 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن، وولفغانغ إيشينغر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا من أجل "إطلاق عملية السلام"، واقترح أن تضم المجموعة واشنطن ولندن وباريس وبرلين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الخارجية الروسية، قوله: "رسميا، لا نعرف شيئا عن هذه المبادرة ... ومع ذلك، فإن فكرة إيشينغر تثير تساؤلات مشروعة. أولا وقبل كل شيء، لأن جميع الدول الأربع المذكورة هي نفسها مشاركة في الصراع ضد روسيا، والذي لا يزال مستمرا على أراضي أوكرانيا".

وأشار المتحدث إلى أن هذه الدول تزود القوات الأوكرانية بالسلاح، وتزودها بالمعلومات الاستخبارية لتحديد الأهداف، وتشرف على تدريب القوات لأوكرانيا، وترسل أيضا المرتزقة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال إن "هذه الدول فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا، وجمدت أصولها الخارجية، وتطالب بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية، وتبتز أصدقاءنا وتمنعهم من التعاون مع روسيا. وهذه الدول تدعم مبادرات (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي للسلام الزائفة، والتي لا علاقة لها بالواقع".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60660857_303

انطلاق اجتماع رئيس الوزراء الروسي مع الرئيس الصيني

641962e84c59b7207c56a84d

بكين تؤكد مواصلة مساعيها للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

641950714236044dd5214f19

مقدونيا الشمالية تؤكد تسليمها 4 مقاتلات من نوع "سو-25" إلى أوكرانيا

_123814986_039022131

مسؤول أممي: كوريا الشمالية أطلقت 70 صاروخا العام الماضي

61839636_101

لماذا تعرقل تركيا انضمام السويد للناتو؟

641942e64236046c413f5bd3

كوساتشييف يعلق على تصريحات كيربي حول العلاقات الروسية الصينية

أخبار متعلقة
640075c64c59b7569f09ef37

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لرفع السرية عن أصل فيروس كورونا