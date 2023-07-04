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الثلاثاء، 04-07-2023 03:20 م

بيسكوف: هناك اتصالات محددة بين موسكو وواشنطن حول تبادل السجناء

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا تزال توجد اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء.

 وأشار بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم إلى أن هذه الاتصالات يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تام".

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وخلال تعليقه على إمكانية إجراء حوار حول تبادل السجناء، وخاصة أنه تمت في نفس اليوم زيارة السفيرة الأمريكية لين تريسي في موسكو للصحفي إيفان غيرشكوفيتش ولقاء دبلوماسيين روس مع الروسي فلاديمير دوناييف الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، أضاف بيسكوف: "قلنا أن هناك اتصالات معينة في هذا الشأن، لكننا لا نريد بأي شكل من الأشكال نشرها بشكل علني . يجب تنفيذها والاستمرار في صمت تام".

وشدد بيسكوف على ضرورة حق الاتصالات القنصلية من قبل كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "فيما يتعلق بممارسة الحق المشروع في الاتصالات القنصلية، يجب بالطبع ضمان هذا الحق من الجانبين".

وفي وقت سابق أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اعتقال مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

 

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