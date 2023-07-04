الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

عمان تستيقظ على جريمة قتل مروعة

مسؤولة إيرانية: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى نمو اقتصادات بلدان المنطقة

الامن : اصابة سائق فقد السيطرة على مركبته وخرج عن الشارع العام

مولدوفا تعتقد بعدم وجود صيغة مناسبة حاليا للتفاوض مع بريدنيستروفيه

تدهور مركبة في شارع الجامعة الأردنية

مدير إدارة الامتحانات يوضح حول اسئلة اختبارات التوجيهي

تنويه امني الى أولياء أمور طلبة التوجيهي

الخارجية الروسية: محاولة استهداف منشآت مدنية من قبل نظام كييف عمل إرهابي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الممرضة هيفاء القرعان

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 04-07-2023 08:33 ص

درجات حرارة قياسية أرضاً وبحراً في 2023

49b3b24d-9e84-4482-a641-3a5c9a4d17a7


الوكيل الإخباري - يقول خبراء المناخ إن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد، بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، أصبح بعيد المنال، مع إخفاق دول العالم في تحديد أهداف أكثر طموحاً، رغم ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر لمستويات قياسية على مدى شهور.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، الممولة من الاتحاد الأوروبي، أنه في أوائل يونيو، ارتفع لعدة أيام متوسط درجات حرارة الهواء على سطح الأرض في العالم فوق 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

اضافة اعلان


وهذه المرة الأولى التي ترتفع فيها درجات الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال الصيف. كما تجاوزت درجات حرارة البحر أيضاً المعدلات القياسية المسجلة في أبريل ومايو.


وقت ضيق


وقالت سارة بيركنز كيركباتريك عالمة المناخ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية «نفد منا الوقت، لأن التغيير يستغرق وقتاً».


وفي حين يستعد مبعوثو المناخ من أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري للاجتماع الشهر المقبل، تخطت درجات الحرارة الأرقام القياسية المسجلة في يونيو في بكين، واجتاحت موجات حر شديدة الولايات المتحدة.


وتجاوزت درجات الحرارة في مناطق من أمريكا الشمالية، المتوسط الموسمي للشهر الجاري بعشر درجات مئوية.


وسجلت الهند، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، زيادة في عدد الوفيات، بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة، كما سجلت إسبانيا وإيران وفيتنام ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة.


وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أمس الاثنين، إن المملكة المتحدة شهدت هذا العام شهر يونيو الأشد حرارة على الإطلاق.


وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيان «متوسط درجة الحرارة البالغ 15,8 درجة مئوية في يونيو 2023 في المملكة المتحدة، هو الأعلى منذ 1884».


مستقبل مرعب


وفي جنيف، قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن تغير المناخ ينذر بمستقبل بائس «مرعب حقاً»، ينتشر فيه الجوع وتسوده المعاناة.


وانتقد فولكر تورك بعض زعماء العالم الذين لا ينظرون إلا إلى المدى القصير، عندما يتعاملون مع أزمة المناخ. وقال خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنّ الظواهر المناخية المتطرفة تقضي على المحاصيل وقطعان الماشية والنظم البيئية، وهذا يقوّض قدرة المجتمعات على إعادة بناء نفسها وإعالة نفسها، ويجعل هذه المهمة مستحيلة.


خطر الجوع


وأضاف «لقد عانى أكثر من 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021. ومن المتوقع أن يعرِّض تغير المناخ ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافيين لخطر الجوع بحلول منتصف هذا القرن».


وقال «بيئتنا تحترق. إنها تذوب. تغمرها الفيضانات. وتجفّ. وتموت... المستقبل بائس».


واعتبر المسؤول الأممي أنّ «التصدي لمشكلة تغير المناخ، هي إحدى قضايا حقوق الإنسان.. ما زال لدينا وقت للعمل. لكن هذا الوقت هو الآن».


وحضّ تورك العالم على «نبذ من يمارسون الغسل الأخضر» ممّن يدّعون محاربة التغيّر المناخي، ولا يفعلون ذلك في الواقع، وكذلك أولئك الذين يشكّكون في علم المناخ، بدافع من الجشع.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر-وتركيا-قضايا-وإشكاليات

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

64a3b3aa4c59b71a8a160671

مسؤولة إيرانية: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى نمو اقتصادات بلدان المنطقة

64a3bd314c59b7231632e910

الأمن الروسي يحتجز مواطنا أوكرانيا من جمهورية لوغانسك بتهمة التجسس

64a3bc7a4c59b7310f78f388

مولدوفا تعتقد بعدم وجود صيغة مناسبة حاليا للتفاوض مع بريدنيستروفيه

64a3b7a94c59b721a12a4cb4

الخارجية الروسية: محاولة استهداف منشآت مدنية من قبل نظام كييف عمل إرهابي

image (50)

رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

أخبار متعلقة
649ace414236042d143fcf55

بريطانيا: 210 آلاف دولار كلفة ترحيل كل طالب لجوء إلى خارج البلاد

648a9df44c59b747e6442917

زعيم كوريا الشمالية يرسل هدية للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده

image - 2023-06-14T094511.176

تواصل أمريكي صيني حذر.. وبكين تأسف لـ"الصعوبات الجديدة"

image - 2023-06-08T084204.769

تحذير أمريكي أوروبي لكوسوفو من عواقب التصعيد مع الصرب

image - 2023-06-06T160824.062

محادثات أمريكية - صينية لمنع تصاعد التوترات

image - 2023-06-04T092112.659

سوناك يسعى إلى علاقات وثيقة وصريحة مع بايدن