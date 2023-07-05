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الأربعاء، 05-07-2023 12:47 م

زاخاروفا: الغرب رد بشكل غير طبيعي على نجاح طالبان في مكافحة المخدرات

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الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رد الفعل الغربي غير المعتاد على نجاحات حركة طالبان في مكافحة إنتاج المخدرات في أفغانستان.

وأشارت زاخاروفا إلى أن البريطانيين أظهروا مجددا تمسكهم بازدواجية المعايير بشكل صارخ، من خلال محاولة التلاعب بالرأي العام بطرق مقنعة بشكل رديء بزعم محاربة تهديد المخدرات في أفغانستان.

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في مقالة نشرتها صحيفة "تلغراف" البريطانية، بعنوان "كيف أطلقت طالبان أكثر حملة لمكافحة المخدرات فعالية في تاريخ البشرية"، قام ما يسمى "الخبراء" بالنظر إلى خطوات الحكومة الأفغانية الحالية لتدمير المحاصيل المخدرة، عبر موشور سلبي بحت، وقاموا من حيث الواقع بلقب الأمور وتسمية الأبيض، أسود.  

وشددت زاخاروفا على أن أصحاب المقالة، تحدثوا بنفاق عن احتمالات انهيار الاقتصاد الأفغاني نتيجة الهجرة الجماعية المحتملة من أفغانستان للمزارعين وتجار المخدرات، وتناسوا سرقة الولايات المتحدة لسبعة مليارات دولار والدول الأوروبية لملياري دولار من الأصول الوطنية الأفغانية، وكذلك تناسوا العقوبات الأحادية غير المشروعة التي تضر بالفعل بالاقتصاد والوضع الإنساني في أفغانستان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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