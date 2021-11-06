السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

عاملوا أونروا: بداية التصعيد ضد إدارة الوكالة الاثنين المقبل

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

السبت، 06-11-2021 01:14 م

زامبيا في عتمة كاملة والسبب مجهول

resize


الوكيل الإخباري-أفادت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا بأن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد اليوم السبت، لسبب غير معلوم، مؤكدة أنها تعكف على حل المشكلة.

اضافة اعلان

 

وأشار جون كوندا، المتحدث باسم شركة الكهرباء "زسكو" المملوكة لدولة زامبيا، إلى أن "التيار الكهربائي انقطع في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام"، كما رجح عودة التيار الكهربائي في غضون ست إلى ثماني ساعات.


وشهدت زامبيا انقطاعا كبيرا للكهرباء في الشهر الماضي أثر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
618520a54c59b72a0e204e58

رويترز: الكويت ترشح هيثم الغيص لقيادة منظمة أوبك

_109720230_60ec28cc-17c9-41d6-93ec-968806e7d28a

ترامب يعلق على مأساة هوليوود.. ويوجه أصابع الاتهام

61818b3f4236044fef256b64

أميركا تستعجل الخروج من إثيوبيا

انفجار

91 قتيلا في كارثة ناقلة الوقود في سيراليون

6186601d42360417e87f0bc4

ريابكوف: التحضير جار للقاء روسي أمريكي حول عمل السفارات

2021-637717910265535660-553

الصين تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية

أخبار متعلقة
61713a594c59b746e26b6f7d (1)

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل