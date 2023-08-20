زفة عرس تتحول إلى كارثة في لبنان- فيديو

الوكيل الاخباري- شهدت مدينة طرابلس اللبنانية واقعة مأساوية، حيث تحولت زفة عروس في حفل زفافها إلى مأتم، عقب مقتل شقيقها برصاصة في صدره إثر خلاف عائلي.

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وأفادت صحيفة "النهار" بأن "خلافا عائليا وقع أثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في أبي سمراء في طرابلس، وتطور إلى إطلاق نار نتج عنه إصابة المدعو مؤمن بيروتي برصاصة في صدره".



ونقلت إحدى السيارات المدنية الجريح إلى مستشفى دار الشفاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.



وحسب معلومات "النهار"، فإن القتيل هو شقيق العروس والرصاصة أصابته مباشرة في قلبه، فيما تبين أن شقيق العريس هو من أطلق النار على بيروتي وأرداه قتيلا وفر هاربا.