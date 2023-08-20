زفة عرس تتحول إلى كارثة في لبنان- فيديو

الوكيل الاخباري- شهدت مدينة طرابلس اللبنانية واقعة مأساوية، حيث تحولت زفة عروس في حفل زفافها إلى مأتم، عقب مقتل شقيقها برصاصة في صدره إثر خلاف عائلي.
وأفادت صحيفة "النهار" بأن "خلافا عائليا وقع أثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في أبي سمراء في طرابلس، وتطور إلى إطلاق نار نتج عنه إصابة المدعو مؤمن بيروتي برصاصة في صدره".
ونقلت إحدى السيارات المدنية الجريح إلى مستشفى دار الشفاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وحسب معلومات "النهار"، فإن القتيل هو شقيق العروس والرصاصة أصابته مباشرة في قلبه، فيما تبين أن شقيق العريس هو من أطلق النار على بيروتي وأرداه قتيلا وفر هاربا.
فرح يتحوّل إلى عزاء.— jacqueline boulos📟🎙🎧. (@jacqueline8365) August 19, 2023
سجل خلاف عائلي اثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في ابي سمراء #طرابلس تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل يدعى "م.ب" وهو شقيق العروس#لبنان pic.twitter.com/EPsZSll3eD