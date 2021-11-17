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الأربعاء، 17-11-2021 03:34 م

زلزال بقوة 5 درجات شمال غربي تركيا

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الوكيل الإخباري-ضرب زلزال بقوة 5 درجات ولاية دوزجة شمال غربي تركيا اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول"

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وبحسب بيانات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي (12:40 ت.غ).


وأظهرت البيانات أن عمق الزلزال بلغ 18.02 كيلومتر، وقال والي دوزجة جودت أطاي، في تصريح للأناضول، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.


وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل عملياتها لرصد التطورات.
وشعر سكان عدة ولايات بالزلزال، بينها إسطنبول.

روسيا اليوم

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