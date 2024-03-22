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الجمعة، 22-03-2024 06:20 م

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا

زلزال


الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الكبيرة، اليوم الجمعة، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، بحسب واشنطن تايمز.

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وقال المعهد، إن الزلزال وقع في الصباح وعلى عمق حوالى خمسة كيلومترات، وكان مركزه قبالة جزيرة باويان على ساحل جاوا الشمالي الشرقي. ولم يبلغ حتى الآن عن ضحايا أو أضرار. ولم يصدر أي انذار باحتمال حصول تسونامي.


ويسجل في اندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني منتظم بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الطبقات التكتونية.


وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة جاوا ما أسفر عن سقوط 602 قتيل. وقتل غالبية الضحايا في انهيار أبنية أو انزلاقات تربة ناجمة عن الهزة الأرضية.


 




 

 


 

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