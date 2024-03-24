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الأحد، 24-03-2024 07:43 ص

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال


الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات شمال بابوا غينيا الجديدة ( القارة الأسترالية ) صباح الأحد، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

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 بحسب واشنطن تايمز أشار مركز الإنذار من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي" بسبب الزلزال الذي وقع الساعة 6:22 صباحا (20:22 بتوقيت غرينتش السبت) على عمق نحو 35 كيلومترا.


ولفتت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن "الزلزال الملحوظ" وقع على بعد حوالى 88 كيلومترا جنوب غرب ويواك، وهي بلدة يسكنها 25 ألف شخص وتعد عاصمة مقاطعة إيست سيبيك في بابوا غينيا الجديدة، موضحة أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات .


والزلازل متكررة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.


 




 

 


 

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