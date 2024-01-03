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الأربعاء، 03-01-2024 08:17 ص

زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان

زلزال


الوكيل الاخباري - قالت الوكالة العامة للأرصاد الجوية في اليابان، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا مرة أخرى.

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وتم تسجيل الهزات عند الساعة 10.54 بالتوقيت الياباني (04.54 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات تحت الماء. ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي. كما شعر سكان مدينة أوساكا، بهزات، لكنها كانت هذه المرة أضعف بكثير واستمرت لفترة أقل بكثير.


وقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان في أول يوم من العام الجديد، وبلغت شدة أقواها 7.6 درجة. لقد أطلق عليهم اسم "زلزال شبه جزيرة نوتو".


كما شعر السكان بهذه الهزات في أوساكا وكيوتو وطوكيو. وكانت هذه الكارثة هي الأسوأ التي تضرب المنطقة منذ عام 1885، وفقا للوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية.


 




 

 


 

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