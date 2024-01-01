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الإثنين، 01-01-2024 11:41 ص

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

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الوكيل الإخباري- أعلنت اليابان عن تهديد بحدوث تسونامي في البلاد بعد زلزل قوي، وطلب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

وحتى الساعة لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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