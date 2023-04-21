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الجمعة، 21-04-2023 02:43 م

زلزال يهز ساحل في إندونيسيا

زلزال


الوكيل الاخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة في بحر مولوكا قبالة سواحل إندونيسيا.

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ووفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.21 بالتوقيت العالمي (13.21 بتوقيت موسكو) على مسافة 216 كيلومترا شمال غرب جزيرة تيرنات الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها 101 ألف نسمة، وعلى مسافة 153 كيلومترا شمال غرب مدينة توبيلو بجزيرة هالماهيرا الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة.


وأشار المركز إلى أن، بؤرة الزلزال كانت على عمق 60 كيلومترا.
ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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