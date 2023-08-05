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السبت، 05-08-2023 06:09 م

زيلينسكي: الغرب سيجبرنا على التفاوض مع بوتين

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الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في لقاء مع دبلوماسييه، بأن الضغط الغربي على كييف لحل النزاع مع روسيا سلميا قد يتعاظم في الأشهر المقبلة.

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن زيلينسكي قوله إن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغوط لإيجاد سبل للتفاوض بشأن محادثات السلام في الأشهر المقبلة.


وأشارت الصحيفة إلى أن كييف تواجه خيارا صعبا، مضيفة أن "زيلينسكي يحتاج، من ناحية، إلى الحفاظ على دعم الغرب، الذي قد يتوقف بسبب فشل القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. ومن ناحية أخرى، ستعمل أوكرانيا على إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال".


كما دعا زيلينسكي جميع الدبلوماسيين إلى استخدام جميع الموارد لمواصلة المسار المؤيد لأوكرانيا لحل النزاع، حيث حث موظفيه على الترويج للطرح القائل إن السبيل الوحيد للخروج من النزاع هو "كسب المواجهة مع روسيا".

 




 

 


 

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