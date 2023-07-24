زي زيلينسكي يثير حفيظة القادة الغربيين

الوكيل الإخباري- أثار مظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والثياب التي يرتديها في الاجتماعات رفيعة المستوى مع حلفائه الغربيين انتقاداتهم، حيث يصفها البعض بغير اللائقة والمهينة.



وقال الإعلامي التشيكي رومان بلاشكو في حديث لقناة "مايل بولسكا" البولندية إن الرئيس الأوكراني يهين حلفاءه بمظهره غير اللائق خلال ظهوره في الاجتماعات رفيعة المستوى معهم.



وأضاف أن "الملابس التي يختارها زيلينسكي تناسب قائدا عسكريا صغيرا، لكن بالطبع لا تضعه على قدم المساواة مع شخصيات السياسة العالمية".



ولفت الإعلامي إلى أن زيلينسكي لا يرتدي حتى الزي العسكري، ولكن فقط ما يشبهه، ذاك أنه ليس عسكريا ولا يحمل أي رتبة عسكرية، مشيرا إلى أن المظهر ليس مجرد تفاصيل، لأن الظهور له أهمية كبيرة في تحديد الدور السياسي في المجال الإعلامي.

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روسيا اليوم