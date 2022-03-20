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الأحد، 20-03-2022 03:25 م

أوكرانيا تعلن مقتل 14 ألفا و700 جندي روسي منذ بدء الحرب

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الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى 14 ألفا و700 خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 20 مارس/ آذار الجاري.


وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل 14 ألفا و700 جندي روسي، وأسقط 96 طائرة، و118 مروحية، فضلا عن تدمير 476 دبابة، و1487 مدرعة.


كما ذكر أن الجيش الأوكراني دمر 230 مدفعية و44 منظومة دفاع جوي، و74 راجمة صواريخ، و947 مركبة، و60 عربة وقود، و21 طائرة مسيرة، و3 زوارق سريعة.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

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