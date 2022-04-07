زيلينسكي: روسيا تعطل وصول المساعدات إلى ماريوبول

الوكيل الاخباري - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء روسيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول لإخفاء جثث «آلاف» الضحايا في المدينة المحاصرة التي تتعرض للقصف في جنوب شرقي أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون «هابرتورك» التركي ونشرها مكتبه على الإنترنت: «أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكننا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول هو أنه ما لم (ينظف) العسكريون الروس كل شيء، فهم يخشون أن يرى العالم ما يحدث هناك».

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