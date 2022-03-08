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الثلاثاء، 08-03-2022 02:16 م

الصحة العالمية: نعمل على إيصال مزيد من المساعدات لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري-فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الـ13 على التوالي في أوكرانيا، أكد منظمة الصحة العالمية العمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى الدولة الواقعة شرق أوروبا.

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وقال هانس هنري، مسؤول المنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء: "نحاول توفير الاحتياجات الطبية داخل أوكرانيا".

إلى ذلك أضاف: "لدينا 16 دليلاً موثقاً حول استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا".


جاءت هذه التصريحات فيما فُتحت في وقت سابق الثلاثاء الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية تنفيذاً لتوافقات سابقة، وفق وزارة الدفاع الروسية.


فقد أعلنت الوزارة فتح "الممرات" حتى يتسنى إجلاء الناس من كييف و4 مدن أوكرانية أخرى هي تشيرهيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول، بحسب وكالة إنترفاكس.

 

كما أضافت أن القوات الروسية في أوكرانيا طبقت "نظام صمت"، في إشارة إلى وقف النار اعتباراً من الساعة 07.00 بتوقيت غرينتش.


فيما أعلن أناتول فيدوروك، رئيس بلدية بوشا في ضواحي العاصمة، عن وقوع قذائف روسية في عدة أماكن، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس الثلاثاء.

 

وأكد أنه "لا يمكننا حتى جمع الجثث، لأن القصف بالأسلحة الثقيلة لا يتوقف ليلاً أو نهاراً"، مضيفاً: "الكلاب تمزق الجثث في شوارع المدينة.. إنه كابوس".

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