أوكرانيا.. مقتل 9 مدنيين في غارات روسية على مدينة سومي

الوكيل الإخباري-قتل 9 مدنيين بينهم طفلان، في غارات جوية روسية على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.

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وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية في بيان، الثلاثاء، أن مقاتلات روسية أغارت مساء أمس الإثنين على مدينة سومي.



وأضاف البيان أن المقاتلات الروسية استهدفت مبنيين في شارعي رومينسكايا وسبارتاك، ما أدى إلى انهيارهما.



وأشار إلى أن استهداف المبنيين خلف 9 قتلى مدنيين بينهم طفلان.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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