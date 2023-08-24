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الخميس، 24-08-2023 11:56 م

زيلينسكي يشكو صعوبة الاتفاق مع الغرب على توريد "باتريوت"

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بوجود صعوبات أمام كييف في مسألة الاتفاق مع الغرب حول توريد دفعات إضافية من منظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت".

وقال زيلينسكي: "الأمر صعب للغاية مع باتريوت. من الصعب جدا العمل مع الشركاء، فكل نظام إطلاق إضافي، ناهيك عن بطارية إضافية، عليك أن تقاتل بضراوة من أجل الحصول عليه".

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كما وصف زيلينسكي نظام الدفاع الجوي "باتريوت" وكذلك أنظمة NASAMS ونظام الدفاع الجوي الألماني IRIS-T، بأنها أفضل منظومات للدفاع الجوي المتاحة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أيضا، أكد رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، خطط أوسلو لنقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

 




 

 


 

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