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الخميس، 10-08-2023 07:46 م

زلزال يضرب مصر

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الوكيل الاخباري- قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس 10 أغسطس، هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.

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وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.76 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن خط الطول كان 31.28 شرقًا.

وأكدت الحكومة المصرية مرارا وتكرارا أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، موضحة أن مصر مستقرة وقد تتعرض إلى زلازل خفيفة من النوع المتوسط وقد نشعر بها أو لا نشعر بها.

 




 

 


 

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