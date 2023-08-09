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الأربعاء، 09-08-2023 09:54 ص

الصين تطلق قمرا صناعيا للتحذير من الكوارث

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الوكيل الإخباري - أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي Huanjing Jianzai-2-06 الذي مهمته التحذير من الكوارث الطبيعية وكذلك استخدامه في المشاريع البيئية.

وتشير مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إلى أن القمر الصناعي أطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل CZ-2C في الساعة 06:53 بتوقيت بكين (01:53 بتوقيت موسكو) من مطار تاي يوان الفضائي الواقع في شمال الصين. وكان هذا هو الصاروخ رقم 482 من هذا الطراز.

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ووفقا للمؤسسة، سوف تستخدم البيانات والصور التي سيرسلها القمر الصناعي Huanjing Jianzai-2-06 في تطوير الغابات وقطاع الزراعة وفي تقييم الموارد المائية والأراضي.

 

RT

 




 

 


 

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