الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الطاقة السودانية ترفع أسعار البنزين والغازولين

الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل حوادث مع الطائرات الأمريكية في سوريا

السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 8 دول جديدة

التشيك تسلم أوكرانيا جهاز محاكاة قيادة طائرات "إف-16"

تنويه أمني إلى كافة السائقين في الاردن

الغذاء والدواء: مخزون الأدوية في الأردن يكفي لـ3 أشهر

هل تعاني من الصداع النصفي؟.. حيل تساعد في التخلص منه

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب.. على ماذا تحتوي؟

الأمن السيبراني: أكبر مؤسسات العالم تتعرض للاختراق

قرابة 5 آلاف شاحنة ينطبق عليها قرار منع السعودية الخاص بالشاحنات الأجنبية

الأحد، 06-08-2023 11:53 م

التشيك تسلم أوكرانيا جهاز محاكاة قيادة طائرات "إف-16"

64cff93b4c59b733343385f8


الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تسلمت جهاز المحاكاة للتدرب على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية من جمهورية التشيك.اضافة اعلان


وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا: "اطلع الرئيس على عمل جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين، الذي قدمته التشيك إلى أوكرانيا للتدرب على قيادة طائرات "إف-16". من خلال المحاكاة، سيتعرف الطيارون الأوكرانيون على خصائص هذه التقنية المتطورة وقدراتها، وقد جرب زيلينسكي بنفسه تشغيل النظام بشكل عملي".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في 4 أغسطس، أن 8 طيارين أوكرانيين قد اختيروا للمشاركة في برنامج غربي لإعدادهم لقيادة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16".

وأعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن أمله في أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون بالتدرب على قيادة طائرات "إف-16" في شهر أغسطس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64cf9b124236046894240bff

وزارة الطاقة السودانية ترفع أسعار البنزين والغازولين

64cff9374c59b732351ebdf4

الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل حوادث مع الطائرات الأمريكية في سوريا

64cffa784c59b73eb6729c51

السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 8 دول جديدة

64cfe63242360448e500e87a

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب.. على ماذا تحتوي؟

64cfd9a44c59b72ca2236e56

قائد روسي: القوات الأوكرانية تفقد مواقعها خلال الهجوم على محور لوغانسك

64cfc6f64236045e8847aaa6

ترامب يصعّد ويطالب بإجراءات ضد قاضية المحكمة الفيدرالية في ملف اقتحام الكابيتول

أخبار متعلقة
64b3ef22423604071d5f814a

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

64ae59de42360435577d141d

ضابط استخبارات أمريكي: الغرب أقنع زيلينسكي بأنه مركز الكون

64a907314c59b71e6d2770c7

نائب في الدوما: زيلينسكي سيتوسل في قمة الناتو من أجل الأسلحة

64a8ff5f4c59b72f30624e4e

بريطانيون يحثون بايدن على تغيير خططه حول أوكرانيا بعد تصريحات بوتين

image - 2023-07-08T091703.741

أمريكا تقضي على آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى الناتو

غ

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي