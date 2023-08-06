التشيك تسلم أوكرانيا جهاز محاكاة قيادة طائرات "إف-16"

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أعلن مكتب رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تسلمت جهاز المحاكاة للتدرب على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية من جمهورية التشيك.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا: "اطلع الرئيس على عمل جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين، الذي قدمته التشيك إلى أوكرانيا للتدرب على قيادة طائرات "إف-16". من خلال المحاكاة، سيتعرف الطيارون الأوكرانيون على خصائص هذه التقنية المتطورة وقدراتها، وقد جرب زيلينسكي بنفسه تشغيل النظام بشكل عملي".وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في 4 أغسطس، أن 8 طيارين أوكرانيين قد اختيروا للمشاركة في برنامج غربي لإعدادهم لقيادة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16".وأعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن أمله في أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون بالتدرب على قيادة طائرات "إف-16" في شهر أغسطس.