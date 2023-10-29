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كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

الأحد، 29-10-2023 11:29 ص

سبب حادث السير المروّع الذي أودى بحياة 32 شخصا في مصر

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الوكيل الإخباري- كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة المصرية ، أن السبب وراء حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي امس السبت ، هو ظاهرة الضباب الكثيف التي أدت إلى حجب الرؤية الأفقية، مما أدى إلى تصادم بين سيارة "ملاكي" و"أتوبيس" ، وتدافع عدد آخر من السيارات واشتعال النيران بها وذلك بالقرب من الكيلو 100.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة ، في بيان، أن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وقع في تمام الساعة 7.35 دقيقة صباحًا، مشيرًا إلى أن أول سيارة إسعاف كانت في موقع الحادث بعد مرور 8 دقائق، ثم جرى الدفع بعدد 18 سيارة، مؤكدا أن عدد سيارات الإسعاف المشاركة بلغ 25 سيارة.


وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60، ونقل المصابون والوفيات إلى مستشفى وادي النطرون وأبو المطامير وجراحات اليوم الواحد وجاري تقديم الخدمات الطبية وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة


المصدر :  صحيفة الوطن المصرية

 




 

 


 

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