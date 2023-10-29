سبب حادث السير المروّع الذي أودى بحياة 32 شخصا في مصر

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة المصرية ، أن السبب وراء حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي امس السبت ، هو ظاهرة الضباب الكثيف التي أدت إلى حجب الرؤية الأفقية، مما أدى إلى تصادم بين سيارة "ملاكي" و"أتوبيس" ، وتدافع عدد آخر من السيارات واشتعال النيران بها وذلك بالقرب من الكيلو 100.
وأوضح وكيل وزارة الصحة ، في بيان، أن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وقع في تمام الساعة 7.35 دقيقة صباحًا، مشيرًا إلى أن أول سيارة إسعاف كانت في موقع الحادث بعد مرور 8 دقائق، ثم جرى الدفع بعدد 18 سيارة، مؤكدا أن عدد سيارات الإسعاف المشاركة بلغ 25 سيارة.
المصدر : صحيفة الوطن المصرية