سرير فردي وأحذية عسكرية.. الرئيس الأوكراني يعرض مكان إقامته المؤقت

الوكيل الإخباري - قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعرض مكان إقامته المؤقت الذي قال إنه يعيش فيه منذ بداية الحرب، للمراسلين التلفزيونيين.



وقال زيلينسكي في فيلم للصحفي دميترو كوماروف، الذي أذاعته قناة "1 + 1" على التلفزيون الأوكراني، أمس الأول الجمعة: "هذا هو المكان الذي أعيش فيه".

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كما قال إنه تواجد في هذا المكان عندما بدأت الحرب في 24 فبراير عام 2022.



من ناحية أخرى، قام أنطون جيراشينكو، المستشار السياسي المحلي لزيلينسكي، بنشر مقطع من الفيلم على تويتر.



وفي الفيلم، تظهر نوافذ محل الإقامة المؤقت، مغطاة بستائر سميكة. وهناك وسائد وأغطية موضوعة على سرير فردي، كما يمكن رؤية تلفزيون وكرسي ومكتب.



ويعرض زيلينسكي لفريق التصوير خزانة ملابسه. ويوجد على الرف العديد من السترات المعلقة باللون الأخضر الزيتوني، والسترات ذات الالوان المموهة، كما توجد على الأرض أحذية عسكرية. ويقول الرئيس إنها "ملابس عادية... فأنا لا أرتدي بدلات الآن."

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