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الثلاثاء، 04-07-2023 08:49 ص

سقوط طائرة بدون طيار بمدينة كوبينكا في ريف موسكو

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الوكيل الإخباري - أفاد مصدر في هيئات الطوارئ الروسية بسقوط طائرة بدون طيار بمدينة كوبينكا التابعة لمنطقة أودينتسوفو في مقاطعة موسكو.

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وقال المصدر لمراسل "تاس": "سقطت وتحطمت طائرة مسيرة على حرم إحدى المنشآت العسكرية في كوبينكا. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار بسبب ذلك".

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية تقوم في الوقت الراهن بفحص مكان الحادث.


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مصدر في هيئات الطوارئ الروسية أن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية، تصدت وأسقطت 3 مسيرات جوية في موسكو الجديدة وكالوغا.


وشدد المصدر على أن الحادث المذكور لم يسفر عن أية إصابات أو أضرار مادية.

 

RT

 




 

 


 

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