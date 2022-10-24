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الإثنين، 24-10-2022 03:46 م

سلطات كييف تلاحق الرئيس السابق للمركزي الأوكراني

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الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الاثنين، أنه وضع الرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني كيريل شيفتشينكو، الذي سبق اتهامه بالاختلاس، على قائمة المطلوبين في البلاد.

وشيفتشينكو مطلوب في قضية اختلاس أموال مرتبطة بنك "أوكرغازبنك" (Ukrgasbank)، الذي ترأسه قبل أن يصبح رئيسا للبنك المركزي الأوكراني.

ويلاحق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ثلاثة مسؤولين من بنك "أوكرغازبنك" متورطين في سرقة أكثر من 200 مليون هريفنيا (أكثر من 5.5 مليون دولار).

ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا صورا للمطلوبين من بينهم شيفتشينكو، وقالت النيابة العامة إنه "تم توجيه الاتهام لهم في اوائل أكتوبر 2022 لكن بأمر خاص لأن مكان هؤلاء الأشخاص غير معروف ومنذ ذلك الحين تجاهل المشتبه بهم مكالمات المحقق ولهذا تم وضعهم على قائمة المطلوبين".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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