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الثلاثاء، 11-10-2022 12:27 م

19 قتيلا و105 جرحى حصيلة القصف على أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا، أمس الاثنين، إلى 19 شخصا بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

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وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا قتلوا وجرح 105 أشخاص نتيجة الضربات الروسية على مناطق مختلف من أوكرانيا الاثنين، مشيرة، في إفادتها على حسابها في فيسبوك، أن هذه الحصيلة جاءت "بحسب المعلومات الأولية".


وكانت أجهزة الطوارئ ذكرت، في وقت سابق، بأن الحصيلة بلغت 14 قتيلا و97 جريحا، وفقا لفرانس برس.


واستهدفت الضربات الانتقامية الروسية واسعة النطاق مختلف المناطق الأوكرانية، بعدما حملت موسكو كييف مسؤولية انفجار استهدف جسر كريتش الاستراتيجي، الذي يربط روسيا بـشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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