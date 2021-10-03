سلطنة عمان تصدر التحذير رقم 4

الوكيل الاخباري- أوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين بدأت صباح اليوم على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا ( 50- 110 مليمتر).

اضافة اعلان

و توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالا وخط طول59.3 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 80 كم عن محافظة مسقط وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة)



ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال هذا اليوم في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة ( 45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جدا ( 200 إلى 500) ملم قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 20 إلى 60 ملم)



ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحم مساء اليوم ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساء ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2 3 أمتار).