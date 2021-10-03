الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

أربعينية في خطر بمعان ومناشدة عاجلة أمام الصحة

تسجيل أول وفاة جراء تأثيرات شاهين

اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الأمن يحذر من العبث بلوحات المركبات

تحويل الدعم النقدي عن شهر أيلول للمستفيدين من المعونة الشهرية

العفو الملكي يتصدر تويتر في المملكة

الجالية الاردنية في سلطنة عُمان لـ الوكيل: نحن بخير

سلطنة عمان تصدر التحذير رقم 4

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

وفاة طفل في خزان ماء بالبيادر

الأحد، 03-10-2021 10:56 ص

سلطنة عمان تصدر التحذير رقم 4

2021-10-03_06-48-18_731682-441x320


الوكيل الاخباري- أوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا التأثيرات المباشرة للإعصار المداري  شاهين بدأت صباح اليوم على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة  جدا ( 50- 110 مليمتر).

اضافة اعلان

 

و توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز  الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالا  وخط طول59.3 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي  جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 80 كم عن  محافظة مسقط وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 65 إلى 75 عقدة  (120- 139 كم/ساعة)

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول  أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال هذا اليوم في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة ( 45 إلى 60  عقدة) وأمطار غزيرة جدا ( 200 إلى 500) ملم قد تكون رعدية  تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب  الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 20 إلى 60 ملم) 

ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحم  مساء اليوم ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساء ويكون البحر شديد  الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى  محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه  البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج  على بقية سواحل السلطنة (2 3 أمتار).

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جريان-الاودية-والشعاب-إثر-سقوط-الامطار-على-ولاية-العامرات

تسجيل أول وفاة جراء تأثيرات شاهين

تركيا

تركيا تعلن ضبط مهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

061daafa-b13d-4dfb-8e9f-4014f576a3f1

عُمان تصدر التحذير رقم 3 وأمطار في مسقط بسبب إعصار شاهين

615935974236043089286c2a

الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر والنساء يفشلن في دخوله

61592a7a4c59b76ba724e064

موسكو تشيد بموقف فنلندا ودعوتها للأوروبيين لتغيير سياستهم اتجاه روسيا

615922874c59b7360d0305f0

طائر يتسبب في احتراق محرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع

أخبار متعلقة
061daafa-b13d-4dfb-8e9f-4014f576a3f1

عُمان تصدر التحذير رقم 3 وأمطار في مسقط بسبب إعصار شاهين

61570ffb4236042f7c43c97f (1)

سلطنة عُمان تحذر من تحول عاصفة إلى إعصار مداري يضرب سواحل البلاد