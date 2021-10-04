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الإثنين، 04-10-2021 03:09 م

سلطنة عُمان تعلن عن انتهاء خطورة إعصار شاهين

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".

وقال عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إن بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية جاء بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة، ويدخل السعودية في الوقت الحالي.

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وأكد على أن صدور بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة، حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المتفرقة في شمال البلاد، إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.


ودعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، لأن بعضها مستمرة في الجريان، إضافة إلى وجود تجمعات مائية على أن تكون الأوضاع غدا الثلاثاء مستقرة بشكل كبير.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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