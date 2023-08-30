الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية

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الأربعاء، 30-08-2023 11:43 م

سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية

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الوكيل الاخباري- رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، القمر البدر لشهر "صفر" بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب "القمر الأزرق".اضافة اعلان


وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن معظم الأشهر تضم قمرا بدرا واحدا فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه "القمر الأزرق" وهي مجرد تسمية، فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر.

وقالت الوكالة إن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة عندما يقع القمر في مرحلة البدر لغضون الساعات الأولى من الشهر.

ويشرق القمر العملاق الأزرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروق شمس يوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن "الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق يكون مقارنة مع أغلب أقمار البدور الشهرية "المتوسط" أكبر بنسبة 7% وإضاءته أكثر بنسبة 15%.

وأشارت الوكالة إلى أن القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس غداً الساعة 4:45 صباحا، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

 




 

 


 

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