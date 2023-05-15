سنغافورة تحدث أشهر سفنها الحربية

الوكيل الاخباري- أعلن موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن سنغافورة ستقوم بتعديل وتحديث سفنها الحربية.



وحول الموضوع قال قائد الأسطول الأول للبحرية السنغافورية :" عام 2024 ستبدأ سنغافورة ببرنامج لتحديث سفن Formidable الحربية لزيادة القدرات القتالية لهذه السفن".



وأضاف: "الفرقاطة الرئيسة من فرقاطات Formidable والتي بدأت خدمتها لصالح جيش سنغافورة عام 2007 ستكون أول سفينة ستخضع لعمليات تحديث كبيرة في إطار البرنامج المذكور، سيؤثر التحديث في المقام الأول على زيادة القدرات القتالية لهذه السفن، وتحسين أنظمة القيادة والتحكم ومنظومات الطاقة الموجودة فيها".



وكان وزير الدفاع السنغافوري قد أشار في مارس العام الماضي إلى أن جميع فرقاطات Formidable العاملة في جيش البلاد ستخصع لعمليات تحديث عندما يصل عمر خدمتها الافتراضي إلى النصف تقريبا.

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روسيا اليوم