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السبت، 20-04-2024 10:17 ص

الدفاع الصينية تؤكد أهمية الدعم المعلوماتي للجيش لتحقيق الانتصارات

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، إن قوات الدعم المعلوماتي التي تم تشكيلها مؤخرا في الجيش الصيني، ستساهم في تحقيق "الانتصار في الحروب الحديثة".

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وأضاف المتحدث: "تعتبر قوات الدعم المعلوماتي، نوعا جديدا تماما من القوات الاستراتيجية، وهي تمثل دعامة أساسية في تكوين واستخدام المنظومات المعلوماتية الشبكية، وتتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز التطور النوعي لجيشنا والنصر في الحروب الحديثة".

وقال وو تشيان: "إن لتشكيل قوات الدعم المعلوماتي، أهمية كبيرة وهامة لتسريع تحديث الدفاع الوطني، وتنفيذ مهام جيش التحرير الشعبي الصيني بشكل فعال في العصر الجديد".


وأشار إلى أن القوات المسلحة الصينية، تتكون حاليا، من القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية، بالإضافة إلى قوات الفضائية العسكرية والقوات السيبرانية، وكذلك قوات الدعم المعلوماتي وقوات الضمان المادي - الفني.


في 19 أبريل، تم في بكين الاحتفال بتشكيل قوات الدعم المعلوماتي التابعة لجيش التحرير الشعبي.

 

RT

 




 

 


 

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