سوريا تسجل 39 هزة أرضية خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري- أعلن المركز السوري للزلازل، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين بلغ 39 هزة ضعيفة.

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وذكر المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر بقوة 2.8 درجة.



وكان زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب جنوب تركيا وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة شمال سوريا في شباط الماضي، ما أدى لسقوط آلاف الضحايا والمصابين في البلدين.

بترا