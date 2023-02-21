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الثلاثاء، 21-02-2023 07:52 ص

تركيا.. 20 هزة أعقبت زلزالي هاتاي الجديدين

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الوكيل الإخباري - كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن تعداد الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزالين الجديدين اللذين وقعا في ولاية هاتاي، مساء الإثنين.

وقال أوقطاي إن 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين الجديدين بمنطقة "دفنة" وقضاء "صمانداغ" في ولاية هاتاي.

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ووفق أوقطاي فقد استقبلت المستشفيات 8 جرحى عقب الزلزالين الجديدين في هاتاي بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر.


كذلك أشار أوقطاي إلى تلقي 28 بلاغا منذ وقوع الزلزالين الجديدين، مبينا أنهم يجرون التحريات اللازمة فيما يتعلق بكل بلاغ يتلقونه، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.


وجدد المسؤول التركي تحذيره من دخول المباني في مناطق الزلزال، وخاصة تلك المتضررة من الزلزال الأول.


وأكد أن الزلزالان الجديدان اللذين وقعا في هاتاي، مساء الإثنين، مستقلان عن نظيرهما الأول الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، وليس هزة ارتدادية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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