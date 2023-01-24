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الثلاثاء، 24-01-2023 12:32 م

سوريا.. توجه لتغيير اسم محافظة ريف دمشق

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مدينة دوما بريف دمشق هشام المما، أن محافظة ريف دمشق قررت إحداث مدينة مركز الفيحاء في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا.

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وأوضح المما أن القرار اتخذ بناء على المزايا التي تتمتع بها دوما وتؤهلها لتكون مركز محافظة ريف دمشق، مبينا أن مدينة دوما ستحتفظ باسمها ولكن هناك توجها لتغيير اسم مركز محافظة ريف دمشق ليصبح "مدينة الفيحاء".


بدوره، بين رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة أن اعتماد مدينتي دوما وحرستا مركزا لمحافظة الريف باسم الفيحاء يحتاج إلى مرسوم باعتبار أن قانون الإدارة المحلية ينص على أن إحداث المحافظات وتعيين تسميتها ومراكزها يتمان بموجب مرسوم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعادة دراسة من مختلف الفعاليات في المحافظة لإعداد مشروع مرسوم حول هذا الموضوع.


وأكد جمعة أن مجلس المحافظة أخذ قرارا باقتراح تحويل هاتين المدينتين إلى مركز للمحافظة باسم الفيحاء وبعد ذلك جاء اقتراح مجلس مدينة دوما، وبالتالي سيتم إعداد دراسة متكاملة لإعداد المشروع المرسوم في هذا الخصوص.


ولفت جمعة إلى أن إطلاق اسم الفيحاء على مركز المحافظة لا يلغي اسم مدينتي دوما وحرستا باعتبار أن اسم الفيحاء هو فقط لمركز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذا الاسم باعتباره أحد أسماء دمشق.

 

RT

 




 

 


 

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