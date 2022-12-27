الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 10:03 ص

زيلينسكي: 9 ملايين أوكراني ما زالوا بدون كهرباء

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو تسعة ملايين شخص في أوكرانيا ما زالوا بدون كهرباء رغم أعمال الصيانة الجارية لإصلاح شبكة الكهرباء، التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات.

وذكر زيلينسكي في خطابه اليومي المصور أمس الاثنين: "لكن عدد مرات انقطاع الكهرباء ومددها تتناقص بانتظام"، إلا أنه أوضح أنه ما زال هناك العديد من جوانب العجز في إمدادات الكهرباء.

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وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات مهمة أثناء المشاورات مع ممثلي الحكومة بشأن وضع الطاقة والبنية التحتية.


وتابع قائلا: "نستعد للعام المقبل، لا شهور الشتاء فقط. هناك خطوات يجب اتخاذها وستتخذها الدولة بالتأكيد"، موضحاً أن "الدفاع الجوي يستعد، والدولة تستعد، ولا بد أن يستعد الجميع".


البيان

 




 

 


 

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