سوريا: مقتل 3 عسكريين جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

الوكيل الاخباري- لقي ثلاثة عسكريين من الجيش السوري مصرعهم، خلال تصدي الدفاعات الجوية لاعتداءٍ إسرائيليٍ صاروخي استهدف العاصمة دمشق، مساء أمس الجمعة.

اضافة اعلان



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت "حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق"، مؤكداً أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.



وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين، ووقوع بعض الخسائر المادية.



وأشار إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة تل المانع في منطقة كسوة جنوب العاصمة". وأعلنت دمشق منذ ايام وقوع 5 قتلى و7 مصابين في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى، داعية "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية".

بترا