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الأحد، 02-04-2023 09:22 ص

سوريا.. وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بهجوم إسرائيلي

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد القتلى الإيرانيين جراء هجوم إسرائيلي على سوريا الجمعة إلى اثنين، فيما شنت إسرائيل هجوما جديدا فجر اليوم الأحد أسفر عن إصابة 5 عسكريين سوريين.

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تفصيلا، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.


وقالت الوكالة "أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".


كما قتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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