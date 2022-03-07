الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 11:03 ص

سيئول تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال

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الوكيل الإخباري-حذرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى كييف، للانضمام إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا الأمر قد يعاقب عليه بالسجن ودفع غرامة مالية.

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وأوضحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان، أن "من يدخلون أوكرانيا دون موافقة مسبقة سيواجهون عقوبة قد تصل إلى سجن لمدة عام أو غرامة أقصاها 10 ملايين وون، بموجب قوانين جوازات السفر".


وأضافت: "نحث مواطنينا مرة أخرى على أن يدركوا بجدية أن أوكرانيا في حالة حرب حاليا وألا يدخلوا بلدا يمنع السفر إليه دون إذن".


هذا وتمنع سيئول مواطنيها من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا منذ منتصف فبراير بسبب مخاوف أمنية.


ويأتي التحذير بعد إعلان لي كون، وهو ضابط سابق في البحرية تحول إلى مقدم محتوى على موقع يوتيوب أنه غادر البلاد للانضمام إلى الجيش الأوكراني.


ولم يتضح على الفور مكان وجود الملازم المتقاعد، لكن ورد أنه لم يصل بعد إلى أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

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