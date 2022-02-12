سفارة الامارات لدى أوكرانيا تهيب بمواطني الدولة تأجيل سفرهم الى اوكرانيا

الوكيل الإخباري-أهابت سفارة الامارات في كييف ، بمواطنيها في الامارات الى تأجيل سفرهم الى اوكرانيا على خلفية الاستفزازت بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن .

اضافة اعلان

كما ودعت السفارة في بيان لها على تويتر، جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024

تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 pic.twitter.com/fy9MuGfNmU February 12, 2022

المصدر :تويتر