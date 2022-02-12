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السبت، 12-02-2022 12:15 م

سفارة الامارات لدى أوكرانيا تهيب بمواطني الدولة تأجيل سفرهم الى اوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أهابت سفارة الامارات في كييف ، بمواطنيها في الامارات الى تأجيل سفرهم الى اوكرانيا على خلفية الاستفزازت بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن .

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كما ودعت السفارة في بيان لها على تويتر، جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024

 

 

المصدر :تويتر

 




 

 


 

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