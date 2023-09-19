سيارات أجرة طائرة بحلول عام 2025 في امريكا -صور

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية مايك ديواين، إن الولاية ستعمل على إنتاج المئات من سيارات الأجرة الطائرة، في خطة لتطوير خدمات النقل خلال السنوات القادمة.



وقال ديواين، إن الولاية ستبدأ بتصنيع سيارات أجرة طائرة عمودية كهربائية متطورة، بعد اتفاقية تم الإعلان عنها، أمس الإثنين، 18 سبتمبر (أيلول)، بين الولاية وشركة جوبي آفييشن آي إن سي.



وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إنتاج سيارات الأجرة الجوية واستخدامها في موقع مساحته 140 فداناً، في مطار دايتون الدولي بحلول عام 2025.



والاتجاه السائد الآن في جميع أنحاء العالم، هو إنتاج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، وعلى الرغم من استمرار الأسئلة حول مستويات الضوضاء ومتطلبات الشحن.. فإن المطورين يقولون إن الطائرات تقترب من اليوم الذي ستوفر فيه بديلاً واسع النطاق لنقل الأفراد أو المجموعات الصغيرة من أسطح المنازل ومواقف السيارات إلى وجهاتهم، مع تجنب الطرق المزدحمة.



وقد تم تصميم طائرة جوبي لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 322 كيلومتراً في الساعة، وبمدى أقصى يبلغ 161 كيلومتراً.. وقالت الشركة إن مستوى الضجيج الصادر عنها لا يكاد يكون مسموعاً، وتتمثل الخطة في وضعها في شبكات الرحلات الجوية بدءاً من عام 2025.



ومن المتوقع أن يبدأ بناء منشأة التصنيع في عام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون دولار، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.

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