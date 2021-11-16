الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 16-11-2021 12:34 م

شاهد الفيديو | مستشفى إسرائيلي يتحول إلى "ساحة حرب"

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الوكيل الإخباري - اعتقلت شرطة الإحتلال 17 شخصا، وأصيب اثنان، في مشاجرة جماعية اندلعت مساء الأحد، أمام مستشفى شهير جنوب الأراضي المحتلة .

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وذكرت القناة "13" العبرية أن مشاجرة جماعية اندلعت بين عائلتين في مستشفى سوروكا في بئر السبع، سُمع خلالها إطلاق نار على أرض المستشفى، فيما أصيب شابان من سكان مدينة رهط في النقب، وكانا بحاجة إلى علاج طبي.


كما قام بعض المتورطين في المشاجرة برشق الحجارة. وبسبب الأحداث العنيفة أغلق المستشفى أبوابه أمام الزوار. وتم اعتقال 17 مشتبها بهم.

 

 




 

 


 

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