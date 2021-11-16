الوكيل الإخباري - اعتقلت شرطة الإحتلال 17 شخصا، وأصيب اثنان، في مشاجرة جماعية اندلعت مساء الأحد، أمام مستشفى شهير جنوب الأراضي المحتلة .

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وذكرت القناة "13" العبرية أن مشاجرة جماعية اندلعت بين عائلتين في مستشفى سوروكا في بئر السبع، سُمع خلالها إطلاق نار على أرض المستشفى، فيما أصيب شابان من سكان مدينة رهط في النقب، وكانا بحاجة إلى علاج طبي.



كما قام بعض المتورطين في المشاجرة برشق الحجارة. وبسبب الأحداث العنيفة أغلق المستشفى أبوابه أمام الزوار. وتم اعتقال 17 مشتبها بهم.