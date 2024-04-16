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شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

الثلاثاء، 16-04-2024 11:18 ص

شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

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الوكيل الاخباري- تشاجر نواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة مشروع قانون "العملاء الأجانب"، الذي أثار جدلا كبيرا وحذر الغرب من أنه قد يخرج البلاد عن "المسار الأوروبي".

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وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.

ثم انضم نواب آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.

 

وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة تبليسي.

 

 




 

 


 

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