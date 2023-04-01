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السبت، 01-04-2023 10:25 ص

شرطة اسكتلندا تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب القائد العام

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الوكيل الاخباري - عرضت شرطة أسكتلندا وظيفة شاغرة هي وظيفة القائد العام، بعد تقاعد قائدها الحالي إيان ليفينغستون.

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وقالت شرطة أسكتلندا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام ، إن راتب هذه الوظيفة الشاغرة يبلغ 230 ألف جنيه إسترليني سنويا، أي ما يعادل 290 ألف دولار أميركي، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه القائد الحالي.


وكان قائد الشرطة الأسكتلندية الحالي ليفينغستون أعلن نيته التقاعد بحلول هذا الصيف، خلال اجتماع مع قيادة الجهاز عُقد أخيرا، لينهي مسيرته في هذا الموقع التي استمرت 5 سنوات.


وبناءً على ذلك، أطلقت الشرطة حملة لتوظيف شخص آخر ليحل مكانه في القوة التي تعد الثانية في المملكة المتحدة.


وتقول هيئة الشرطة الأسكتلندية إنها تبحث عن مرشح "استثنائي"، وأن يكون "قائدا قادرا على البناء على الفعالية والكفاءة العملياتية والإنجازات التي حققتها الشرطة في البلاد".


وليس ذلك فحسب، بل على المرشح أن يكون قادرا على جعل الشرطة تتكيف مع التحديات التي تتزايد تعقيداتها.


ومَن سيشغل هذه الوظيفة سيحظى بعقد لمدة عامين يمكن أن يتم تمديده حتى 5 سنوات كحد أقصى، ومن المتوقع الإعلان عن التعيين في يونيو المقبل.
وسيخضع المتقدمون لهذه الوظيفة لاختبار من طرف عدد من قادة الشرطة والمسؤولين الحكوميين في البلاد.


ويبلغ عديد هذا القوة الشرطية أكثر من 22 ألف عنصر، ولها ميزانية سنوية تبلغ 1.85 مليار دولار .

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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