شركات في بولندا تزيد حجم إنتاج مادة تي إن تي

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Rzeczpospolitа البولندية، بأن شركات المجمع الصناعي – العسكري في البلاد تشهد فترة من النمو الهائل في عمليات الإنتاج.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص، بشركة Nitro-Chem في مدينة بيدغوش التي قامت بزيادة كبيرة في حجم الإنتاج.



وقال رئيس الشركة دومينيك سافيتسكي: "في الوقت الراهن نقوم بإنتاج مادة تي إن تي، في ثلاث نوبات عمل على مدار 24 ساعة في اليوم".



ونوهت الصحيفة بأن مصنع Lucznik يعتزم إنتاج 100 ألف بندقية آلية في السنة، ولتحقيق ذلك تم شراء معدات جديدة. ويلاحظ وضع مماثل في شركات دفاعية أخرى.



وقال يان شويدو مدير مصنع Huta Stalowa Wola أحد أكبر مصانع الدفاع في بولندا، الذي ينتج بطاريات المدفعية ذاتية الدفع وغيرها من الأسلحة الثقيلة، إن هذه المؤسسة ستقوم قريبا بإنتاج ناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية.



وأوضحت الصحيفة أن الطفرة الاستثمارية الحالية في المجمع الصناعي العسكري البولندي، ناجمة عن الطلب الهائل في السوق، والذي أثاره الصراع في أوكرانيا.



في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها السنوي المنشور بنهاية عام 2023، بأن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بمقدار 17.5 مرة منذ بدء العملية العسكرية.

RT