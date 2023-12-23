روسيا تستهدف كييف بأسراب من المسيّرات

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون أوكرانيون أن عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة الروسية استهدفت العاصمة كييف، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة اثنين، وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في أحدث هجوم ليلي بالمسيّرات تنفذه موسكو.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر، ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المسيّرة، استهدفت مناطق في وسط وجنوبي وغربي أوكرانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

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وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.



وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق «تلغرام»، يقول «إن طائرة مسيّرة ضربت بناية سكنية في حي سولوميانسكي جنوب وسط المدينة، ما أشعل النيران في الأدوار العليا، لكن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة».



وقالت خدمات الطوارئ أيضاً إن عدداً من الشقق تعرّض لأضرار في الطوابق العليا، وأُصيب شخصان أحدهما تطلّب الأمر نقله للمستشفى.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4690 قتيلاً وجريحاً، وإسقاط 259 مسيّرة و30 صاروخاً و4 مقاتلات و3 مروحيات في أسبوع.



وقالت في بيان «منذ الـ 16 وحتى الـ 22 من ديسمبر الجاري، وجهت قواتنا 39 ضربة بأسلحة عالية الدقة، ومسيرات استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق الملاحة الجوية، ومحطات الوقود ومستودعات ومخازن الأسلحة».

البيان