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الأربعاء، 07-02-2024 08:44 ص

شركة روسية تطور درونا جديدا بمواصفات مميزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "Almaz-Antey" الروسية أن الخبراء في مصنع "أوبوخوف" التابع لها تمكنوا من تطوير طائرة مسيرة جديدة بمواصفات خاصة.

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وقال مصدر في المصنع لوكالة "نوفوستي" الروسية:"تمكن الخبراء في مصنعنا من تطوير طائرة "ناستاسيا" المسيّرة التي يمكنها تأمين تبادل الإشارات اللاسلكية، ويمكن استعمالها للمهام الخاصة، ويمكنها العمل في دائرة نصف قطرها 100 كلم".


وأضاف:"صنعنا أول نموذج لهذه الطائرة وتم عرضه في منتدى NAIS-2024 الذي يقام في معرض Crocus Expo في الفترة من 6 إلى 7 فبراير، الطائرة الجديدة يمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي مثل الدرونات المروحية، وجهّزت أيضا بجناح يشبه جناح الطائرة العادية لزيادة السرعة ومدى الطيران. الاستخدام الرئيسي لهذه المسيرة هو نقل الإشارات اللاسلكية، ويمكنها أيضا نقل حمولات مختلفة تصل أوزانها إلى 3 كلغ، وأقصى سرعة طيران لها تبلغ 100 كم/ساعة".
ria.ru

وأشار المصدر إلى أن الطائرة الجديدة زوّدت بخمسة محركات، 4 منها ثبتت على عوارض على جانبي الهيكل الرئيسي، ومهمتها تأمين الإقلاع والهبوط العمودي للطائرة، ومحرك ثبت عند مؤخرة الهيكل لتأمين دفع الطائرة في الهواء، وأوضح أن جميع الأجهزة الإلكترونية للطائرة يتم إنتاجها في روسيا، وأن الطائرة خضعت لعدة اختبارات حتى الآن.

 

RT

 




 

 


 

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